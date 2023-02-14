Sezin Sonyalı ve Okan Çetin yaşamını yitirdi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Sezin Sonyalı ve Okan Çetin yaşamını yitirdi

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Okan Çetin

Göçmenköy’de yaşayan 62 yaşındaki Sezin Sonyalı saat 11:00 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu.

Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “mide aspirasyonu, akciğer enfeksiyonu ve buna bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.


Dikmen’de yaşayan 38 yaşındaki Okan Çetin, saat 13.00 sıralarında, ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu.

Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

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Tags:ani ölümDikmenLefkoşaOkan ÇetinSezin Sonyalı
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