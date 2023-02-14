İskele - Gazimağusa anayolundaki çalışmalar nedeniyle trafiğin alternatif yollardan sağlandığı duyuruldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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İskele – Gazimağusa anayolundaki çalışmalar nedeniyle trafiğin alternatif yollardan sağlandığı duyuruldu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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İskele-Gazimağusa Anayolu

İskele – Gazimağusa Anayolu üzerinde, İskele Granel Çemberi ile Long Beach çemberi (Pera Restoran yanı) arasında yapılacak alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle trafiğin kontrollü olarak alternatif güzergahlardan sağlandığı duyuruldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, çalışmalar sürerken kullanılacak güzergahlarla ilgili bilgi verildi.


Bu çerçevede İskele istikametinden Gazimağusa yönüne giden sürücüler Pera Restoran yakınındaki lunapark alanı içerisinden, Gazimağusa istikametinden İskele yönüne giden sürücüler ise Long Beach Çemberinden sola Noyanlar Sitesi içerisine yönlendiriliyor.

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Tags:çalışmaİskele – Gazimağusa Anayolu
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