Gazioğlu: Sn. Hocanın oturduğu koltuğun ağırlığını kaldırabilecek kapasitede olmadığını bize gösterdi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, Koral Bozkurt tarafından, Doğu Akdeniz Üniversitesi rektörünün duyarsızlığıyla ilgili yapılan açıklamaya canlı şahit olduğunu belirterek, “canını dişine takan Koral Bozkurt ‘u yalanlamak Sn. Hocanın’ın haddi değildir” dedi.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioglu’nun konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

Koral Bozkurt’un canlı Şahidiyim!!!

Basına, Koral Bozkurt tarafından, Doğu Akdeniz Üniversitesi rektörünün duyarsızlığıyla ilgili yapılan açıklamaya canlı şahidim.

Binanın enkazından çocuklarının tek parça bedenini alıp ülkesine dönmeye razı olmuş aileleri gördüğümüz zaman içimiz parçalandı. Bu vicdansızlığa ve cinayete duyarsız kalınamazdı.

Bu konuda gerekli girişimlerde bulunan Koral Bozkurt’un, Türkiye’de mevcut durumdan dolayı, izin alınma noktasında girişimleri sonuçsuz kaldı.

Her geçen gün kaldırılan enkazla birlikte , mevcut otelin molozları ekipler tarafından , sürekli toplanıp kaldırılıyordu. Vakit kaybetmeden hareket etmek gerekiyordu.

Bu noktada Enkazdan emare almak ve bilir kişi raporu hazırlayabilecek 2 güvenilir kurum , Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis odaları birliği düşünüldü. İlk talep Koral Bozkurt tarafından DAÜ ‘ye yapıldı . Sn. Rektör , uzman gönderemeyeceğini belirterek resmi yolları bahane gösterdi.

Aynı zamanda 2. Kuruma yani KTMMOB’ne , DAÜ ile hiçbir bağlantısı olmadan başvuru yapıldı . Sn. Başkan Tunç Adanır ve İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, inisiyatif alıp, olay yerine uzman bir ekip gönderip , numuneleri toplattı .

Bir Mağusalı ve Kıbrıslı olarak , DAÜ rektörünün vasıfsızlığı ve koltuk korkusu , bulunduğumuz ortamda , acıların en büyüğüne şahit olurken , bizleri şoka soktu.

Bir insanın , makam korkusu vicdanının önüne geçmemeli. Makamlar gelip geçici.

Bugün yapılan açıklamayı yalanlamak , başka bir kurumun aldığı inisiyatifi sahiplenmek , suçluluğunu örtme çabası , Mağusamızın mihenk taşı , DAÜ’nün rektörüne yakışmadı. Yaptığı nı iddia ettiği girişim sonucunda elindeki emareleri bugün göstermek zorundadır ( Böyle bir emare elinde yoktur).

Bizler DAÜ’de siyasete karşı dik duruşuyla örnek olan Özay Oral gibi rektörleri tanıdık.

Sn. Hocanın oturduğu koltuğun ağırlığını kaldırabilecek kapasitede olmadığını , bu yalanlama haberini bile rektör yardımcısına yaptırarak bir kez daha gösterdi.

Mağusa ve Ülke sevdasını bildiğim, haberi alır almaz , enkaz yerine giden , canını dişine takan Koral Bozkurt ‘u yalanlamak Sn. Hocanın’ın haddi değildir.

‘DAÜ Mağusa’nındır, Mağusa DAÜ’nün değildir! ‘

Makamlarının sorumluluğunu taşıyamayanlar, istifa etme erdemini göstermelidir . O etmezse Mağusalı ettirmesini bilir .