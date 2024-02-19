Seyrüsefer vergidir, trafik suçu değildir

Bir haftalık yurtdışı seyahatımdan sonra geldiğim KKTC’de kahırlı bir ah çekerek eve geliyoruz. Sanki yoksul geri kalmış bir ülkeye geri gelmişiz gibi bir his ile hayıflanıyoruz ve kendimden utanç duyarak bir sonraki günün iş programını yapmaya çalıştım. Bir telefonla yemeğe davet etti annem, çıktık. Arabamla giderken polis durdurdu, yolda kontrol var.

-‘İyi akşamlar’ dedi. ( Ejbanlık (İzbandut) gibi bir kişi konuşması, Kıbrıs şivesi değil.)

-‘İyi akşamlar’ dedim ‘buyurun’. Ben hemen ehliyetimi verdim baktı her şey tamam emniyet kemerim bağlı, telefon ile konuşmuyorum, arabanın sigortası tamam, süratli değilim yani bir trafik suçu işlemiş gözükmüyorum.

-Beyefendi arabanızın ruhsatı bitti bu konuda raporlusunuz dedi polis.

-Dedim ki farkında değilim, herhalde ofisteki arkadaşlar da fark etmemişlerdir. Yarın çıkartırız dedimse de 2758,70 TL Trafik cezasını imzalayarak aldım.

Polis memuru inisiyatif kullanmadı ve bana trafik cezası yazdı. Herhangi bir trafik suçu işlemedim. Nedir seyrüsefer? Bir konumdan diğer bir konuma gitmektir. Yani biz Girne’de kendi evimden annemin evine gitmek için seyrüsefer yaparken buna bir ücret ödüyorum. Neden? Devletin yolunu kullandığım için, yol diyorum patates tarlasından bahsetmiyorum. Devlet bana düzgün yol yapmazken ben bunun parasını ödüyorum. Boş verdim parasını ödemeyi ben seyrüseferimi kesmediğim için vergi dairesine cezalı ödeme yapacağım bunu da anlıyorum bir Mali Müşavir olarak ama trafik suçu işlemediğim halde bir de buna trafik cezasıymış gibi ceza ödemeyi hazmedemedim. İşte bu hiçbir şekilde doğru değil. Bu bir trafik suçu değildir. Hiçbir kimse arabasının seyrüseferi bitti diye trafik suçu işlemez. Arabasının bir yerden bir yere getirmek için devlete olan yol vergisini ödemediği için bir suç işler çünkü bu bir vergidir. Bu vergiyi nasıl ki bir gelir vergisi bir kurumlar vergisi bir emlak vergisi vb… vergi ödemediğiniz zaman cezalı öder ve çıkartırsınız bu da aynıdır. Hiçbir farkı yoktur. Ama bu konuda bir suç işlemiş gibi trafikten ceza almak hiçbir medeniyete sığmıyor.

Kimse beni yanlış anlamasın, polis görevini yerine getirdi. İnisiyatif kullanır, ‘tamam efendim yarın çıkartır seyrüsefer verginizi ve polise gelip ibraz edin’ diyebilirdi, demedi. Bu kendi bileceği bir iş ama yasa yapıcılar bunu çözmek zorundadırlar. Bu basit konu eğer gözden kaçar veya bilerek çözülmezse ne çözülecek bu ülkede?

Bir haftalık bir medeniyetten sonra yine kendimi de sistemi de ilk geceden sorgulamak durumunda kaldığım için çok üzgünüm.

Bu vergi trafik suçu olmaktan çıkartılmalıdır.

Eyy meclisteki arkadaşlar biraz medeniyet!