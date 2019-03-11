Çifte Nikâh oyunu dokuz Mart Cumartesi akşamı, Yakın Doğu Üniversitesi, büyük kütüphane, salon 4’te Lefkoşa seyircisi için sahne aldı. Oyuna, yoğun ilgi gösteren seyirci, salona sığmadı. Merdivenlere de oturarak oyunu izlemeyi tercih eden seyircilerin yanı sıra yer bulamadığı için geri dönenler de oldu.

Oyunun sonunda, yönetmen İsmihan Yorgancı, Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği, dernek başkanı Şenay Serdar, oyunun yazarı, Sevil Emirzade, oyuncularla birlikte seyirciyi selamladılar. Oyuna olan beğenilerini alkışları ile gösteren seyirciye, diğer ilçelerde, Çifte Nikah oyununu oynamaya, seyircisi ile buluşturmaya devam edileceğinin müjdesini verdiler.