Türkiye

Türkiye’de benzine 15 kuruş zam

11 Mart 2019

Türkiye’de Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının pompaya yansıyacağı öğrenildi.

Türkiye’de, akaryakıt fiyatları belirlenirken, Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarındaki değişim (motorin ve benzin) ve dolar kuru hareketleri göz önünde bulunduruluyor.

Benzinin ton fiyatı, uluslararası piyasalarda 600 dolara dayandı. Dolar kurunda yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Kur, 5 TL 45 kuruş üzerini zorluyor.

Bu gelişmeler, benzinde 15 kuruş zammı gündeme getirdi. İstanbul’da benzinin litresi zamdan sonra 6.55 – 6.60 TL arasına çıkacak. Gerek benzin gerekse de motorin zamları, bir süreden bu yana pazartesiyi salıya bağlayan gece yapılıyor.

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