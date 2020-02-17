Magazin

Sevgililer, Sibel’le “Can”landı

17 Şubat 2020

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Sibel Can, Sevgililer Günü konseri için Girne’de bir hotelde sahne aldı. Yaklaşık 3 saat sahnede en güzel aşk şarkılarını tüm sevenler için söyleyen Sibel Can, Nihan Peker imzalı elbisesiyle büyüledi. Güzel sanatçı sahneden dinleyicilerine bir de müjde vermeyi ihmal etmedi. En son yaklaşık iki yıl önce “Yeni Aşkım” adlı çalışmasıyla müzikseverlerle buluşan Sibel Can, İstanbul’a gelir gelmez yeni albüm için stüdyoya kapanacak.

 

2020 yazında Sibel Can rüzgarı esecek

Yeni albümü için bir süredir şarkı seçimini titizlikle yapan ve bu süreci tamamlayan Sibel Can, karar verilen şarkıların okumaları için stüdyoya girecek. Yani albümü için Mustafa Ceceli, Selim Çaldıran, Emre Moğulkoç, Sezgin Gezgin ve sektörün birçok ünlü aranjörü ile çalışacak olan Sibel Can, albümünde 12 şarkıya nefes verecek. Albümde hem hareketli hem de duygusal şarkılara yer verecek olan güzel sanatçı, yaz boyunca “Sibel Can” rüzgarı estirecek. Müzik arşivine yeni hitler kazandırmaya hazırlanan usta sanatçı, bu yılın ilkbahar aylarında yeni albümü ile raflardaki yerini alacak.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Thrones Club’ta eğlence doruklara çıktı

Thrones Club’ta eğlence doruklara çıktı

3 Şubat 2020
Photo of Girne’de Cefi fırtınası

Girne’de Cefi fırtınası

2 Şubat 2020
Photo of Çin’de corona virüsü nedeniyle Oscar’daki kırmızı halı yayını iptal

Çin’de corona virüsü nedeniyle Oscar’daki kırmızı halı yayını iptal

29 Ocak 2020
Photo of Kıbrıslı Türk Aysu Mişon O Ses Türkiye’de yarı finale yükseldi

Kıbrıslı Türk Aysu Mişon O Ses Türkiye’de yarı finale yükseldi

28 Ocak 2020
Photo of Billy Eilish damgasını vurdu, Michelle Obama şaşırttı, Kobe Bryant unutulmadı

Billy Eilish damgasını vurdu, Michelle Obama şaşırttı, Kobe Bryant unutulmadı

27 Ocak 2020
Photo of Baba Parası izdihamı

Baba Parası izdihamı

26 Ocak 2020
Photo of Mesarya’nın en güzel hali

Mesarya’nın en güzel hali

25 Ocak 2020
Photo of Lefkoşa’da sofra muhabbeti

Lefkoşa’da sofra muhabbeti

21 Ocak 2020
Photo of Korhan’la nostaljik gece

Korhan’la nostaljik gece

19 Ocak 2020
Photo of YouPorn, kraliyetten ayrılan Meghan Markle’a iş teklif etti

YouPorn, kraliyetten ayrılan Meghan Markle’a iş teklif etti

17 Ocak 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı