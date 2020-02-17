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Sevda Özkaran gönüllere aktı

17 Şubat 2020

GİRNE’Yİ MEST ETTİ:
Türkiye’nin sahnesi sevilen sanatçılarından Sevda Özkaran, Çatalköy’deki Malpas Hotel’de konser vererek birbirinden güzel şarkılarla gönüllere aktı

 

Türkiye sanatçılarından Sevda Özkaran, önceki akşam Malpas Hotel’de sahne aldı. Unutulmaz şarkılara getirdiği başarılı yorumlarla repertuarını renklendiren ünlü sanatçı, en güzel aşk şarkılarını Malpas Hotel’de sevenleri için seslendirdi. Özkaran, duygu yüklü performansı, “Sevgililer günü” atmosferiyle birleşince konukların keyfi de bir o kadar daha tavan yaptı.

 




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