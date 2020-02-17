Girne’de aşk şarkıları yankılandı

SILAYI ARATMADILAR:

15 Şubat’ta Cratos Premium Hotel’de planlanan Sıla konseri sağlık sorunları nedeniyle iptal edildi. Önce Grup Totem ve ardından sahne alan adamızın sevilen ikilisi Oğuzhan ve Yavuz Seçkin’in performansı Türkiye’nin ünlü sanatçısı Sıla’yı aratmadı

Cratos Premium Hotel geçtiğimiz Cumartesi akşamı yaklaşık 8 yüz kişinin katılım gösterdiği muhteşem bir geceye daha ev sahipliği yaptı. Sevgililer gününe özel hazırlanan programda Kuzey Kıbrıs’ın sevilen grubu “Totem” geceye iddalı bir giriş yaptı. Grubun seslendirdiği birbirinden popüler aşk şarkıları konserin ritmini yükseltti.

Yavuz Seçkin’le güldüler

Kıbrıs gecelerinin en önemli lezzet ve eğlence mekanı haline gelen Port Cratos’un parlayan yıldızı Golden Cage’in “İnleten Nağmeler” programı adanın gece hayatının vazgeçilmez ikilisi Oğuzhan ve Yavuz Seçkin’nin muhteşem sahne performansı ile Türkiye’nin ünlü sanatçısı Sıla’nın yokluğunu aratmadı.

Oğuzhan’la romantizm doruklara çıktı

Tanınmış karakter tiplemeleri ile izleyenleri kahkahalara boğan Yavuz Seçkin, adeta yıldızlar geçidi yaşatarak eğlenceye ikiye katladı. Programa devam eden adanın sevilen seslerden Oğuzhan romantizmin doruklarda olduğu gecede, yalnızca aşk şarkıları söyledi. Baştan sona eğlence ve müzik dolu geçen geceye katılanlar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Gecenin hiç şüphesiz en güzel anı, evlenmeye karar veren bir çiftin “evlilik teklifi” anıydı. Tüm konukların önünde evlenmeye karar veren çift geceye renk kattı.

Geçmiş olsun dileklerini ilettiler

15 Şubat Cratos Premium Hotel’de planlanan Sıla konseri sağlık sorunları nedeniyle iptal edildi. Program’dan önce basın mensupları ile röportaj yapan sevilen ikili Oğuzhan ve Yavuz Seçkin Türkiye’nin başarılı sanatçısı Sıla’ya geçmiş olsun dileklerini iletti.