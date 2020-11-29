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Severek tüketilen pekmezin lezzeti bu topraktan geliyor

29 Kasım 2020
mağara kastamonu beyaz pekmez





Kış mevsimi gelmeden üzüm, elma, armut gibi meyvelerden kazanlarda kaynatılarak yapılan pekmezin lezzeti, Kastamonu’da bir mağaradan çıkartılan beyaz toprak ile sağlanıyor.





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29 Kasım 2020

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