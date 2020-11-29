İngiltere, Moderna’dan 2 milyon doz aşı daha alacak

Corona virüs (Covid-19) salgınına karşı geliştirilen potansiyel aşılar için ülkeler ve uluslararası toplumlar aşıya hızlı şekilde ulaşmak için şirketlerle anlaşma yapmaya hızla devam ediyor.

İngiltere, ABD’li ilaç şirketi Moderna’dan 2 milyon doz aşı daha tedarik edeceklerini açıkladı. İngiliz hükümeti tarafından yapılan açıklamada, iki hafta önce ABD şirketinden almayı garanti ettiği 5 milyon dozun yanı sıra, 2 milyon doz aşının daha tedarik edileceği belirtildi.

Yetkililer, toplamda yedi aşı geliştiriciden 357 milyon doz aşıya erişim sağlandığını ifade etti.

ABD’li ilaç şirketi Moderna, geçtiğimiz hafta geliştirdiği corona virüs aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu belirterek, aşının 2021’in bahar ayında piyasada olacağını duyurmuştu.