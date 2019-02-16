Sevenler Emel’ine kavuştu

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Ünlü sanatçı Emel Sayın en güzel aşk şarkılarını “Sevgililer Günü”nde Girne Rocks Hotel’de çiftler için seslendirdi

Türk Sanat Müziğinin usta yorumcusu Emel Sayın “Sevgililer Günü”nün gecesinde Girne Rocks Hotel’de hayranları ile buluştu. Sevgililer Günü’ne özel hazırladığı nostaljik şarkılarıyla hayranlarına müzik ziyafeti çeken ünlü sanatçıya sevenleri de eşlik ettiler. Sevgililer Günü üzerine de konuşan sanatçı “Benim uzun zamandır sevgilim falan yok. Benim gerçek sevgilim sizlersiniz. Sizleri çok seviyorum iyi ki varsınız.” dedi.

Kırmızı siyah elbisesi ile de dikkat çeken Emel Sayın, şarkılarını seslendirirken şu sıralar hastanede tedavisi süren yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil’i de unutmadı. Geçtiğimiz yıl bayram konserinde ve ondan önceki yıl da sevgililer gününde Rocks Hotel sahnesine birlikte çıktıklarını söyleyen Emel Sayın “Geçen yıl ben şarkı söylerken sahneye fırlamış dans etmiş şarkıları beraber söylemiştik. Gözlerim burada Mehmet Ali’yi aradı. Onu çok özledim. Onun için dualar edip bir an önce aramıza dönmesini arzu ediyorum” dedi. Emel Sayın konseri için gelen seyirciler ise alkışlarıyla Mehmet Ali Erbil’e sevgilerini gösterdiler.