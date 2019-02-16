Şarkılar sevgiden geçti

OĞUZHAN SEVGİLİLERE SÖYLEDİ:

Girne’nin eğlence mekanlarından Golden Cage, bu kez Sevgililer Günü’nün gecesine özel olarak organize ettiği Oğuzhan‘lı programıyla duyguların mekanı oldu

Port Cratos’un eğlence mekanı Golden Cage’te Oğuzhanlı geceler “Sevgililer Günü”nde de eğlence dünyasından geri kalmadı. Ülkemizin yanı sıra Türkiye’den de geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Oğuzhan seslendirdiği en sevgi dolu şarkılarla çiftlerin keyif dolu bir gece yaşamasını sağladı. Renkli anların yaşandığı gecede romantizm doruktaydı.

Bu sevgi gününe özel olarak hazırlanan mekanın ambiyansı ise çiftleri büyülü etkisi altına aldı. Aşkı kutlamanın tadı bu hoş ambiyansta bir başka çıktı. Oğuzhan’ın özel olarak hazırladığı repertuarla duygu yüklü anları derinleştirdiği gecede çiftler hallerinden oldukça memnun görünüyordu.