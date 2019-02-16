Denize nazır aşk tazelediler

MÜZİK YOLCULUĞUNA ÇIKTILAR:

Sevgililer Günü’nde, Yedidalga Aspava Restoran’da yaşanan kutlamada Nazım Ced ve Hüseyin Emel’den oluşan Kıbrıs Müzik Yolcuları ikilisi sahne alarak çiftleri mest etti

Gürsel KARAGÖZLÜ

14 Şubat, sevgililerin aşkını daha çok gösterdiği, belki de sevenlerin bu gün kavuştuğu özel bir gün. Geçtiğimiz gece çoğu mekanda “Sevgililer Günü” kutlamaları gerçekleşti. Lefke bölgesinde bulunan mekanlar da sevgililerle doldu, taştı.



Yedidalga köyünde, Aspava Restoran’da Nazım Ced ve Hüseyin Emel’den oluşan Kıbrıs Müzik Yolcuları ikilisi sevgililer için en güzel aşk şarkılarını seslendirdi. Çiftler aşk şarkıları ve müziği eşliğinde doyasıya dans ettiler. İkilinin çaldığı oyun havaları ile de coşarak geceyi sonlandırdılar.