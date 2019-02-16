KOOP ve YDÜ yarı finalde

Tonguç KOTAK

Erkekler Basketbol Federasyon Kupası’nda Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi yarı finale yükseldi.

Güzelyurt Spor Salonu’nda dün akşam oynanan 1. tur müsabakalarının ilk maçında Koopspor, Soyerspor karşısında rahat bir maç çıkartarak rakibini 92-49’luk farklı skorla mağluup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

İlk turun final niteliği taşıyan diğer önemli maçında ise Yakın Doğu Üniversitesi, çekişmeli geçen maçta Lefke Avrupa Üniversitesi’ni 79-71 yenerek yarı finalist oldu.

Bu sonuçlarla Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi kupada yarı finalde eşleştiler.

Erkekler Basketbol Federasyon Kupası ilk turunun son maçında bugün saat 16.00’da Güzelyurt Spor Salonu’nda MTV UP Göçmenköy ile Girne Amerikan Üniversitesi karşı karşıya gelecek.

Bu maçın galibi yarı finalde ilk turu bay geçen Doğu Akdeniz Üniversitesi ile eşleşecek.