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Aşka geldiler

16 Şubat 2019
merit

LEFKOŞA’DA KALPER KONUŞTU:

Merit Lefkoşa Hotel Ottoman Kebab House sevgilileri aşk dolu bir programın yaşandığı organizasyonla ağırladı

Merit Lefkoşa Hotel Ottoman Kebab House’da Sevgililer Günü dolayısı ile özenle hazırlanan gecede, şampanya ikramı ve keman eşliğinde karşılanan sevgililer aşklarını tazelediler.

Sevgililer için hazırlanan gecede, Bigalı Fasıl Ekibi sahne alarak gece boyunca Türk Sanat Müziği’nin birbirinden güzel şarkılarını seslendirdiler. Romantizmin doruklarda yaşandığı gecede; yemeğe katılan çiftler, keyifli ve sevgi dolu bir gece yaşadılar.

 

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