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Sevdikleri Eda’yı unutmadı
ERKEN YENİ YAŞ KUTLAMASI:
Türkiye’de ülkemizi başarıyla temsil eden başarılı oyuncumuz Eda Kandulu’ya sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Sevdikleriyle doyasıya eğlenen güzel oyuncumuz doğum günü kutlamalarına erken başladı
Ülkemizin yetiştirdiği başarılı oyunculardan Eda Kandulu yeni yaş kutlamalarına erken başladı. Güzel oyuncuya, arkadaşları İstanbul’da sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Sosyal medyayı aktif kullanan Kandulu, sevdikleriyle doyasıya eğlenirken bol bol fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. Öncesinde Kars, Sarıkamış’ta tatil yapan Kandulu, yoğun iş hayatının stresini kayak keyfi yaparak atmaya çalıştı.