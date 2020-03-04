Canlı müzikle ısındılar

SURLARİÇİ’NDE “RAST”LAŞTILAR:

Ülkemizin sevilen gruplarından Rast bir kez daha Lefkoşa içindeki Barricade Bar’da sahne alarak konukları kendinden geçirdi



Lefkoşa, Surlariçi’nde geçtiğimiz hafta sonu hareket yine doruktaydı. Bölgenin uğrak mekanları arasında yer alan Barricade Bar’da sahne alan ülkemizin sevilen gruplarından Rast konukları iyice coşturarak kendinden geçirdi.

Birbirinden güzel şarkılarla geçtiğimiz cumartesi gecesine ses getiren grup Rast ortamı hayli ısıttı. Gecede gençler gönlünce eğlenerek canlı müziğin tadı çıkardı.