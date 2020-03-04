Lefkoşa 80&90’ları yaşadı

SIRA DIŞI EĞLENCE:

Lefkoşa, Dereboyu’nda ki Quota Bar’da Dj Serdar Eren’in kabin başına geçti. “Necostume Retro Parti” etkinliğiyle 80&90’ların müzikleriyle eğlenen konuklar sıra dışı bir gece yaşadı

Lefkoşa’nın tercih edilen eğlence mekanlarından Quota Bar geçtiğimiz Cuma akşamı “Necostume Retro Parti” etkinliğiyle konuklara eğlenceli bir gece yaşattı. Kabin başına geçen Dj Serdar Eren’in 80&90’lar mixleriyle coşan konuklar müzik ve eğlence dolu bir gece yaşadı. Konuklar bu Retro gecesini fotoğraf karelerinde ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.