Seul Belediye Başkanı ölü bulundu

Güney Afrika’da son 24 saatte yaklaşık 9 bin vaka tespit edildi

Oxfam: Günde 12 bin kişi açlıktan ölebilir

Dünya genelinde vaka sayısı 12 milyon 400 bine yaklaştı

Corona virüs kendini tekrar aktif hale getiriyor mu?

Covid-19 vaka sayısı da 12 milyon 170 bin’i geçti

FDA, IQOS’un riski modifiye edilmiş tütün ürünü olarak satılmasına izin verdi

ABD’de iki eyalette Joe Biden ön seçimleri kazandı

DSÖ: Salgın hızlanıyor ve zirveyi henüz görmedik

Covid-19 49 milyon Afrikalıyı aşırı fakirliğe itebilir

546 bin kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti