Dünya

Seul Belediye Başkanı ölü bulundu

10 Temmuz 2020
Won soon Park
Won soon Park

Güney Kore’de bir süredir kayıp olan Güney Kore’nin başkenti Seul’ün Belediye Başkanı Park’ın, ormanlık alanda ölü bulunduğu belirtildi.

Yonhap ajansının haberine göre, kızının, yerel saatle 17.17’de polise kayıp ihbarında bulunmasından kısa bir süre Seul Belediye Başkanı Won-soon Park ormanlık alanda ölü bulundu.

Güney Kore Seul Metropolitan Polisi, Park’ın cesedinin, telefon sinyalinin en son tespit edildiği Sungbuk Mahallesi yakınında bulunduğunu açıkladı.

Seul Emniyeti’nde Park’ı arama operasyonundan sorumlu polislerden biri, belediye başkanının kızının, babasının bıraktığı mesajın içeriğini açıklamadığını söyledi.

Polis, kızının, Park’a telefonla ulaşamadığı için polis çağırmaya karar verdiğini söylediğini aktardı.

Belediye Başkanı Park’ı kaydeden polis memurları, drone ve köpeklerin kullanıldığı arama operasyonuna yaklaşık 150 polisin katıldığını bildirdi.

Park, 2011 yılından bu yana Seul Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.

 


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