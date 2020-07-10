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Oxfam: Günde 12 bin kişi açlıktan ölebilir

10 Temmuz 2020

Oxfam tarafından yapılan bir çalışmada, koronavirüsle bağlantılı açlık nedeniyle bu yılın sonlarında günde 12 bin kişinin yaşamını yitirebileceği ortaya kondu.

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam, koronavirüsle bağlantılı açlık nedeniyle bu yılın sonlarında günde 12 bin kişinin açlıktan ölebileceği uyarısında bulundu. Kurumun raporunda, Covid-19’la bağlantılı olarak artan küresel açlık nedeniyle ölenlerin sayısının, hastalıktan ölenleri geçebileceği belirtildi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, raporda salgın nedeniyle milyonlarca kişinin daha açlığa maruz kaldığı, kapatılan sınırların, sokağa çıkma yasaklarının ve seyahat kısıtlamalarının zaten zor durumda olan ülkelerde tedarik zincirlerini sekteye uğratıp gelirleri düşürdüğüne dikkat çekildi.

Afganistan’da şimdiden 1 milyon kişi etkilendi

 

Rapora göre salgın nedeniyle Afganistan’da şimdiden bir milyon kişi daha açlık sınırına itildi; ülkede açlık sınırında yaşayanların sayısı geçtiğimiz eylül ayından mayıs ayına dek 2.5 milyondan 3.5 milyona yükseldi. Nüfusun üçte ikisinin gıdaya erişiminin sınırlı olduğu Yemen’deki insani krizin de iyice derinleştiği belirtildi.

Kurum, Afganistan ve Yemen’in yanı sıra Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Venezuela, Sahel, Etiyopya, Sudan, Güney Sudan, Suriye ve Haiti’yi giderek büyüyen bir açlık sorunuyla karşı karşıya kalacak ülkeler olarak sıraladı.


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