DünyaSürmanşet

Dünya genelinde vaka sayısı 12 milyon 400 bine yaklaştı

10 Temmuz 2020
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 5 milyonu aştı

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 12 milyon 393 bini aştı.

Dünya genelinde virüs nedeniyle 557 bin 491 kişi öldü, virüs saptanan 7 milyon 224 bin882 kişi ise iyileşti.Dünya genelinde tedavisi süren 4 milyon 611 bin 115 aktif vaka bulunuyor. Bunların 58 bin 647’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD’de 3 milyon 220 bin kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 135 binden fazla can kaybı yaşandı.Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD’yi 1 milyon 759 bin 103 vakayla Brezilya, 794 bin 842 vakayla Hindistan ve 707 bin 301 vakayla Rusya izliyor.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of FDA, IQOS’un riski modifiye edilmiş tütün ürünü olarak satılmasına izin verdi

FDA, IQOS’un riski modifiye edilmiş tütün ürünü olarak satılmasına izin verdi

8 Temmuz 2020
Photo of Kervansaray ve Antis plajları temiz

Kervansaray ve Antis plajları temiz

8 Temmuz 2020
Photo of Gucci’nin yüzü olan down sendromlu ilk model Ellie konuştu

Gucci’nin yüzü olan down sendromlu ilk model Ellie konuştu

8 Temmuz 2020
Photo of Küçük: Kazı çalışmaları 5 noktada sürüyor

Küçük: Kazı çalışmaları 5 noktada sürüyor

8 Temmuz 2020
Photo of Mobil internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler açıklandı

Mobil internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler açıklandı

8 Temmuz 2020
Photo of Mağusa’da narkotik operasyonu

Mağusa’da narkotik operasyonu

8 Temmuz 2020
Photo of Lefkoşa Ralliye Doyacak

Lefkoşa Ralliye Doyacak

8 Temmuz 2020
Photo of Hasan Artuner hayatını kaybetti

Hasan Artuner hayatını kaybetti

8 Temmuz 2020
Photo of Hollanda’da konteynerler içinde işkence odaları bulundu

Hollanda’da konteynerler içinde işkence odaları bulundu

8 Temmuz 2020
Photo of İran ordusunun süpermarket zinciri, Venezuela’da şube açtı

İran ordusunun süpermarket zinciri, Venezuela’da şube açtı

8 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı