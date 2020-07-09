Ekonomi
Serbest piyasada döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8630 liradan, euro 7,8080 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 6,8610 liradan alınan dolar, 6,8630 liradan satılıyor. 7,8060 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 7,8080 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8610 lira, euronun satış fiyatı ise 7,7830 lira olmuştu.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|6,8630
|6,8661
|6,8691
|6,8526
%0,08
|22:25
|EUR – Euro
|7,7528
|7,7591
|7,8114
|7,7512
%-0,21
|22:25
|GBP – İngiliz Sterlini
|8,6588
|8,6700
|8,7052
|8,6489
%0,17
|22:25
|CHF – İsviçre Frangı
|7,2961
|7,3018
|7,2993
|7,3344
%-0,17
|22:25
|CAD – Kanada Doları
|5,0500
|5,0534
|5,0513
|5,0895
%-0,50
|22:25
|RUB – Rus Rublesi
|0,0968
|0,0969
|0,0962
|0,0974
%0,47
|22:25