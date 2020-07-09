Ekonomi

Serbest piyasada döviz fiyatları

9 Temmuz 2020
CAD – Kanada Doları, CHF – İsviçre Frangı, Dolar, EUR – Euro, Euro, GBP – İngiliz Sterlini, RUB – Rus Rublesi, USD – Amerikan Doları

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8630 liradan, euro 7,8080 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 6,8610 liradan alınan dolar, 6,8630 liradan satılıyor. 7,8060 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 7,8080 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8610 lira, euronun satış fiyatı ise 7,7830 lira olmuştu.

Serbest Piyasa Döviz Kurları

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları6,86306,86616,86916,8526
%0,08
22:25
EUR – Euro7,75287,75917,81147,7512
%-0,21
22:25
GBP – İngiliz Sterlini8,65888,67008,70528,6489
%0,17
22:25
CHF – İsviçre Frangı7,29617,30187,29937,3344
%-0,17
22:25
CAD – Kanada Doları5,05005,05345,05135,0895
%-0,50
22:25
RUB – Rus Rublesi0,09680,09690,09620,0974
%0,47
22:25


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Oğuz: İthal süt ürünlerine ek fon koyduk

Oğuz: İthal süt ürünlerine ek fon koyduk

2 Temmuz 2020
Photo of Kredi Kartı gecikme faiz oranları değişti

Kredi Kartı gecikme faiz oranları değişti

2 Temmuz 2020
Photo of 400 firma reklamlarını kaldırdı

400 firma reklamlarını kaldırdı

2 Temmuz 2020
Photo of Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

2 Temmuz 2020
Photo of Creditwest’in üreticilere desteği devam ediyor

Creditwest’in üreticilere desteği devam ediyor

1 Temmuz 2020
Photo of Maliye’den Haziran’da 627 milyon, 436 bin, 842 TL ödeme

Maliye’den Haziran’da 627 milyon, 436 bin, 842 TL ödeme

1 Temmuz 2020
Photo of Ticaret Odası: Covid-19 önlemlerinin denetlenmesi gerekiyor

Ticaret Odası: Covid-19 önlemlerinin denetlenmesi gerekiyor

1 Temmuz 2020
Photo of Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

1 Temmuz 2020
Photo of Milli Piyango’da ‘Sisal Şans’ dönemi başlıyor

Milli Piyango’da ‘Sisal Şans’ dönemi başlıyor

1 Temmuz 2020
Photo of Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

30 Haziran 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı