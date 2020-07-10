Güney Afrika’da son 24 saatte yaklaşık 9 bin vaka tespit edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Afrika’da en çok görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti’nde, günlük can kaybı ve vaka sayıları açıklandı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilerine göre, son bir günde 8 bin 810 yeni vaka tespit edilmesiyle birlikte toplam vaka sayısı 224 bin 665’e yükseldi.

Son 24 saatte 98 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi ve hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 600’e yükseldi.

Kovid-19 hastalarından 106 bin 842’si ise iyileşti. Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 944 bin 399 test yapıldı.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika’da Kovid-19’un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.