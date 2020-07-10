George Floyd’un son sözleri, polis kamerasındaki bütün konuşmalarla birlikte yayımlandı

ABD’nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs’ta polisin boynuna dakikalarca diziyle bastırarak öldürdüğü 46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd’un son sözleri ve polislerin konuşmalarını içeren ayrıntılı deşifre yayımlandı.

Dünya genelinde ırkçılığa ve polis şiddetine karşı eylemleri başlatan olay daha çok o anları cep telefonuyla kaydeden bir kişinin çektiği görüntülerle tanınmıştı.

Ancak şimdi Floyd’un ölümüne neden olan gözaltıda görevli polislerin vücut kameralarının dökümü çarşamba günü kamuoyuna açıklandı.

82 sayfalık deşifre olay yerindeki polislerden 37 yaşındaki Thomas Lane’in Floyd’un cinayetine yardım ettiği ve suç ortağı olduğu suçlamasına karşı çıkma çabası kapsamında eyalet mahkemesine sunuldu.

Ayrıca Lane’in soruştumacılarla yaptığı görüşmelerin 60 sayfalık dökümü de sunulan belgeler arasında yer aldı.

20’den fazla kez “Nefes alamıyorum” dedi

Deşifrelere göre Floyd ölmeden önce birkaç kez değil 20’den fazla kez “Nefes alamıyorum” dedi. Son anlarında sadece ölmüş annesini değil çocuklarını da “Anne seni seviyorum. Çocuklarıma onları sevdiğimi söyleyin. Öldüm” diyerek andı. Son nefesini verirken “Beni öldürüyorlar. Beni öldürüyorlar” ifadelerini kullandı.

Bir noktada “Dayanamıyorum, ben klostrofobiğim. Karnım, boynum ağrıyor, her şey acıtıyor. Biraz suya ihtiyacım var, lütfen. Lütfen? Nefes alamıyorum. Beni öldüreceksin adamım” diyen Floyd’a, Chauvin “Konuşmayı kes, bağırmayı kes. Konuşmak çok fazla oksijen harcamana neden olur” dedi.

40 yıl hapis cezası alabilirler

Floyd, 44 yaşındaki polis Derek Chauvin’in 9 dakikaya yakın süre boynuna diziyle bastıması sonucu ölmüştü.

19 yıldır polis teşkilatında çalışan Chauvin’e ikinci dereceden cinayet (önceden planlanmasa da kasıtlı bir şekilde öldürmek) ve ikinci dereceden adam öldürme suçlaması yönetilmişti.

Chauvin suçlu bulunursa 40 yıla kadar hapis cezası alabilir. Çaylak polisler Lane ve 26 yaşındaki Alexander Kueng ile 34 yaşındaki Tou Thao da cinayete yardım ve ortaklıktan suçlu bulunursa 40 yıl hapisle cezalandırılabilir.

4 polis de cinayetin ardından polis teşkilatından kovulmuştu.

Deşifrelere göre bir noktada Chauvin, Floyd’un uyuşturucu etkisinde olup olmadığını sordu. Polis Lane bunun doğru olduğunu varsaydığını, Kueng ise Floyd’un üzerinde madde kulanımında da kullanılan pipolardan bulduklarını söyledi.

New York Times’ın aktardığına göre Floyd’un otopsisinde vücudunda yasadışı bir maddenin izine de rastlanmıştı.