Sağlık

ABD hükümeti, koronavirüs aşısı için Novavax’a 1,6 milyar dolar ödeyecek

10 Temmuz 2020
koronavirüs aşısı

Novavax ilaç şirketi, ABD hükümeti ile, önümüzdeki yılın başında 100 milyon doz Kovid-19 aşısı üretmeleri karşılığında 1,6 milyar dolarlık sözleşme imzaladığını açıkladı.

ABD’nin Maryland eyaletinde faaliyet gösteren Novavax isimli ilaç şirketi, ABD hükümetinin, önümüzdeki yılın başında 100 milyon doz Kovid-19 aşısı üretmeleri karşılığında kendilerine 1,6 milyar dolar ödeyeceğini açıkladı.

Anlaşmanın, ABD Başkanı Donald Trump’ın yıl sonuna kadar bir koronavirüs aşısı bulma sözünü yerine getirmesi amacıyla oluşturulan ”Warp Speed” isimli proje kapsamına yapıldığı kaydedildi.

Novavax şirketi, söz konusu bütçenin, yapılacak tüm test aşamalarını ve üretim sürecini kapsadığını belirtti.

ABD hükümeti ile sağlanan anlaşma gereği, yıl sonuna kadar beklenen klinik denemelerin sonuçlarını beklemeden aşı üretimine başlayabileceklerini ifade eden şirket, koronavirüs aşısının güvenli ve etkili olduğunun onaylanması durumunda da, 2021’in ilk çeyreğinde 50 milyon insan için 100 milyon doz stokuna ulaşılmasını taahhüt etti.

İnsanlı deneyler ekim ayında

 

Novavax yöneticisi Stanley Erck de gelecek hafta birinci faz testlerin başlayacağını, üçüncü faz insanlı deneylere de ekim ayında odaklanılacağını açıkladı.

ABD Sağlık Bakanı Alex M. Azar ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ”Novavax’ın Warp Speed ​​operasyonunun, aşı çeşitlendirme portföyüne eklenmesi, bu yılın sonunda en kısa sürede güvenli ve etkili bir aşıya sahip olma ihtimalimizi artırıyor” ifadelerine yer verdi.

Novavax’ın, haziran ayında, ABD birliklerini koronavirüse karşı korumak için Savunma Bakanlığına 10 milyon doz aşı üretme sözü verdiği ve bunun karşılığında da 60 milyon dolarlık bir kontrat imzaladığı biliniyor.

War Speed projesinin bir parçası olarak mayıs ayında, geliştirdiği aşının ekim ayında hazır olabileceğini söyleyen İngiliz ilaç firması AstraZeneca’ya da 1,2 milyar dolar federal yardım yapılmıştı.

Bunun dışında, Johnson&Johnson, Sanofi, Moderna Therapeutics ve Merck isimli 4 şirket daha ABD hükümetinden aşı için federal yardım alan şirketler arasında bulunuyor.


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