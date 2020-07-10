Dünya

İtalya, Covid-19 riski taşıyan ülkelerden yolcu girişini yasakladı

10 Temmuz 2020
İtalya koronavirüs

İtalya, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında risk arz eden 13 ülkeden İtalya’ya girişleri ve transit geçişleri yasakladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 14 günde Ermenistan, Bahreyn, Bangladeş, Brezilya, Bosna Hersek, Şili, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Moldova, Umman, Panama, Peru ve Dominik Cumhuriyeti’nden gelen ya da bu ülkelerden transit geçiş yapan kişilere, İtalya’ya giriş ve transit geçiş yasağı getirildi.

Ayrıca, uygun düzeyde sağlık koruması sağlanıncaya kadar bu ülkelerle karşılıklı doğrudan ve dolaylı tüm uçuşlar askıya alındı.

Covid-19 nedeniyle son 4 ayda 34 bin 926 kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da, mayıs ayından itibaren kademeli normalleşme sürecine girilmiş, 1 Temmuz’dan itibaren de Avrupa Birliği’nin kararıyla uyumlu şekilde bazı ülkelere sınırlar açılmıştı.

Hafta başında Bangladeş’in başkenti Dakka’dan gelen bir uçaktaki bazı yolcularda Covid-19’a rastlanmıştı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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