Magazin

Setlerle enerji kattılar

17 Eylül 2019

EĞLENCE ONLARDAN SORULDU:
Girne’nin gözde eğlence mekanlarından Cage Club; DJ Umut Özsoy, DJ Barış Pulat ve DJ G’nin setleri eşliğinde geceyi coşkuya boğdu

Girne’de hizmet veren Cage Club, geçtiğimiz hafta sonu coşku dolu bir eğlenceye daha imza attı. Başarısını Avrupa’da da kanıtlamış olan ülkemizin sevilen DJ’i Umut Özsoy’un setleriyle hayat bulan gecede başarılı DJ’ler Barış Pulat ve DJ G de unutulmaz eğlencenin bir parçası oldu.

 

Sonbaharda yaz ateşini yakan Umut, Barış Pulat ve DJ G büyük bir kalabalığın katıldığı eğlencenin kalbi olarak unutulmaz bir geceye imza attı. Kendini ritimlerin gücüne bırakan konuklar gece boyunca renkli görüntüler oluşturdu.

Mekanın göz alıcı şovları da bu renkli görüntülere ayrı bir tat kattı. Konuklar zaman zaman oynamaktan da geri kalmadı. Cage’in coşku dolu eğlenceleri önümüzdeki günlerde yaşanmaya devam edecek.

Etiketler

İlgili Makaleler

Lefkoşa’da sohbet durağı

17 Eylül 2019

Surlariçi’nde stres attılar

17 Eylül 2019

Mağusa’da şarkılı, defileli tören

17 Eylül 2019

“Kıbrıs Başbakanı 40 yıllık dostum”

16 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı