Setlerle enerji kattılar

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Girne’nin gözde eğlence mekanlarından Cage Club; DJ Umut Özsoy, DJ Barış Pulat ve DJ G’nin setleri eşliğinde geceyi coşkuya boğdu

Girne’de hizmet veren Cage Club, geçtiğimiz hafta sonu coşku dolu bir eğlenceye daha imza attı. Başarısını Avrupa’da da kanıtlamış olan ülkemizin sevilen DJ’i Umut Özsoy’un setleriyle hayat bulan gecede başarılı DJ’ler Barış Pulat ve DJ G de unutulmaz eğlencenin bir parçası oldu.

Sonbaharda yaz ateşini yakan Umut, Barış Pulat ve DJ G büyük bir kalabalığın katıldığı eğlencenin kalbi olarak unutulmaz bir geceye imza attı. Kendini ritimlerin gücüne bırakan konuklar gece boyunca renkli görüntüler oluşturdu.

Mekanın göz alıcı şovları da bu renkli görüntülere ayrı bir tat kattı. Konuklar zaman zaman oynamaktan da geri kalmadı. Cage’in coşku dolu eğlenceleri önümüzdeki günlerde yaşanmaya devam edecek.