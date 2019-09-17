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Surlariçi’nde stres attılar

17 Eylül 2019

Lefkoşa içinin sıcak ve samimi mekanı Araf Cafe & Bar konuklarına açık havada eğlenceler yaşatmayı sürdürüyor. Mekanda önceki akşam sahne alan Saffet Anibal, her zamanki gibi konukların sohbet keyfine capcanlı performansıyla eşlik etti.

Anibal’ın repertuarıyla haftanın stresinden uzaklaşma olanağı yakalayan konukların muhabbetli hallerine diyecek yoktu. Masa başında oturarak müzik keyfi sürme olanağı bulan konuklar hatıra fotoğraflarına gülümsemekten de geri kalmadı.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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