Surlariçi’nde stres attılar

Lefkoşa içinin sıcak ve samimi mekanı Araf Cafe & Bar konuklarına açık havada eğlenceler yaşatmayı sürdürüyor. Mekanda önceki akşam sahne alan Saffet Anibal, her zamanki gibi konukların sohbet keyfine capcanlı performansıyla eşlik etti.

Anibal’ın repertuarıyla haftanın stresinden uzaklaşma olanağı yakalayan konukların muhabbetli hallerine diyecek yoktu. Masa başında oturarak müzik keyfi sürme olanağı bulan konuklar hatıra fotoğraflarına gülümsemekten de geri kalmadı.