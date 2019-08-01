Sertoğlu: Dengesiz olmayın yaşantınız düzenli olsun

Futbol hakemleri yeni sezon resmi açılışını dün Atatürk Stadı’nda törenle gerçekleştirdi

SERTOĞLU AÇILIŞTA HAKEMLERİ UYARDI: Sezon açılışında hakemlere hitap eden Sertoğlu, “Dengesiz performans olmaz, olamaz. Bir standart olacak onu koruyacaksınız ve gideceksiniz. Hayatınızı daha düzenli kurun ve yaşayın. Sosyal medya kullanımlarınıza dikkat edin her şeyi paylaşmayın”

Ahmet ÖZSOY

Futbolda 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdüren ve resmi sezon açılışlarını yapan kulüplerden sonra hakemler de törenle sezona merhaba dedi.

Atatürk Stadı’nda düzenlenen törene Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu da katıldı.

KTFF MHK Eğitim, Planlama ve Araştırma Komisyonu (EPAK) Başkanı Derviş Atakan’ın açılış konuşmasının ardından, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sadık Özbilgehan, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan birer konuşma yaptılar.

S.ÖZBİLGEHAN: 1 AYI ÇOK İYİ DEĞERLENDİRMELİSİNİZ

MHK Başkanı Sadık Özbilgehan yaptığı konuşmada, bu yıl Hasan Sertoğlu başkanlığında 10’uncu yıl girdiklerini vurguladı ve her yıl yeni sezona yeni başlangıçlarla girdiklerini hatırlattı.

Sadık Özbilgehan hakemlere hitaben yaptığı konuşmasında, “Bugünden itibaren başlayan süreçteki 1 ayı çok iyi değerlendirmeniz gerek. Tatil ve yaz döneminde tüm herkesin olduğu gibi hakemlerin de yemek alışkanlıklarının değişebildiğini ve bu yüzden 1 ayda herkesin forum tutması gerekir.

Savaş hocamız ve Mehmet Malek hocamızın da aramıza gelmesi ile kadromuz güçlendi. MHK olarak biz tamamız sıra sizde.

Federasyon başkanı her zaman yanımızda ve bizde destek oldu görüyorsunuz yine yanımızdadır yine bize destektir.

Hepimize hayırlısı olsun başarılar dilerim” dedi.

SERTOĞLU HEM ÖVDÜ HEM UYARDI

Hakemlerin sezon açılış törenine katılan Federasyon Başkanı Hasan Sertoğlu kendine has konuşma üslubu ile hakemleri hem övdü hem uyardı.

Sertoğlu, “2010 Kasım ayında geldik yıl 2019 oldu. Son genel kurulda söyledim, Allah sağlık verdiği sürece bu işi hiç bırakmayın. Kavgayı ve mücadeleyi büyüterek futbolu, gençliği en yukarı nasıl çıkartırız kavgası vereceğiz.

Onun için biz daha önce ertelediğimiz bazı hedefleri bundan sonra ertelemeyeceğiz. Neyse aklımızdaki ortaya koyup yapacağız hep beraber” dedi.

ESKİDEN DÜZGÜN OLMAYAN PİS OLANLAR VARDI

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’ın da yanlarında ve camia içinden biri olduğunu vurgularken “Temiz ve düzgün biridir” dedi ve söylemine açıklık getirdi.

Sertoğlu, “ Temiz ve düzgün derken diğerleri temiz değildir düzgün değildi demiyorum ama çok da pisler vardı, düzgün olmayanlar vardı o yüzden onları düşündüğümde Özbilgehan için bunu söyleme ihtiyacı hissettim” şeklinde konuştu.

“KULÜPLER OLMAZSA HİÇBİRİMİZ OLMAZ”

Hasan Sertoğlu konuşmasında kulüplerin varlığının önemine dikkat çekti. Sertoğlu şöyle konuştu:

“Bizim için önemli olan kulüplerdir. Kulüpler olmazsa ne siz olursunuz ne biz ne topçu olur. Bu yüzden kulüpler ayakta durmalı.

Geçtiğimiz sezon 2000’e yakın resmî maç oynattık. Bunlar küçümsenmeyecek şeylerdir. Kaç yıldır söylerim ülke gençliğini ayakta tutan futbol kulüpleridir. 108 takımımız vardır bunların U12, U15, U17, U20 vebenzeri her kategoride sporcuları vardır. Çok ciddi potansiyelimiz var.

Bu yıl ciddi çalışma yapıyoruz Devletle bir iyileşme yapılacak yardımlarda.”

“İSTİKRARLI VE DÜZENLİ OLUN”

“Geçen sezon birkaç olay yaşadık. Benim hakemlerden şikayetim yoktur olsa zaten direk söylerim.

Hakemlerde bir sene önce çok başarılı performans bir sene sonra başarısız performans istemiyorum. Dengesiz performans olmaz olamaz. Bir standart olacak onu koruyacaksınız ve gideceksiniz.

Hayatınızı daha düzenli kurun ve yaşayın. Sosyal medya kullanımlarınıza dikkat edin her şeyi paylaşmayın.

Ben herkesi sonuna kadar destekleme yanındayım.

Herkesi kazanmak için uğraşacağız.

Gemide hep beraberik gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz.”

M.Özbilgehan: GEÇMİŞİ UNUTMAYIN

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan yaptığı konuşmasında ise hakemlere geçmişi hatırlattı.

Kendisinin de hakem, hakem eğitmeni, dernek yöneticiliği başkanlık derken şimdi Spor Dairesi Müdürü olduğunu vurgulayan Mehmet Özbilgehan şöyle konuştu:

“Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun diyorum öncelikle. 9 sene önceye gittim.

Futbol kaostaydı. Federasyonun durumu ortadaydı.

Ateşten gömleği giydi Başkan ve ekibi ile yola çıktı. O günden bugünlere gelindi.

Hakem paralarının ödenmediği, çeklerin tefecilere düştüğü dönemdi.

Birbirinize, derneğinize, MHK’ya, federasyona sahip çıkın. Ona göre hareket edin

Geçmişi değerlendirin geçmişi unutmayın.

Spor Dairesi olarak spordan gelen gelirlerin tamamının spora aktarılması konusunda çalışma yapıyoruz.

Hakem camiası en önemli sivil toplum örgütlerinden biridir. Ben her zaman yanınızda olacağım. Birlik olun beraber olun geçmişi unutmayın.”

KAMP 3-7 AĞUSTOS’TA NEVŞEHİR’DE

EPAK Başkanı Derviş Atakan sezon açılış töreninde yaptığı konuşmasında hakemlerin sezon öncesi programını da açıkladı.

Atakan hakemlerin sezon öncesi kampının 3-7 Ağustos’da Nevşehir’de olacağını söyledi.

TFF MHK tarafından düzenlenecek hakem seminerinin ise 4-9 Ağustos’da olacağını söyleyen Atakan bu seminere; MHK Başkanı Sadık Özbilgehan, EPAK Başkanı olarak kendisi, hakemler Serhan Şimşek ve Mehmet Sezener’in katılacağını açıkladı.

Derviş Atakan futbolda çarpıcı noktalarda oyun kurallarının değiştiğini hatırlatarak gerek hazırlık maçları gerekse eğitimler ve seminerlerle hem hakemlerin hem de futbol takımlarının bu kuralları öğreneceğini söyledi.

Sağlık raporlarının 28-29 Ağustos ve 2-3 Eylül tarihlerinde gruplar halinde hastaneden alınacağını belirten Atakan 3 Eylül’de hakemlere test yapmayı 4-5-6 Eylül’de ise ülkemizde seminer düzenlemeyi planladıklarını vurguladı.

Türkiye’deki hakem klasmanlarına uygun klasmanların düzenlendiğini açıklayan Atakan, yeni sezonda tüm hakemlere başarılar diledi.