Dedekorkut: Dinamik bir takım olacağız

DEDEKORKUT UMUTLU: Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut yeni sezonda umutlu ve iddialı bir ekip olduklarını belirterek dinamik bir kadro oluşturduklarını ve bunun avantajlarını kullanarak iddialı bir ekip olacaklarını açıkladı

DEDEKORKUT: 3 YENİ YABANCI: Dedekorkut yabancılar konusunda şunları söyledi. “Yabancı olarak 2 forvet ve 1 orta saha alacağız. Hepsi de yeni isimler olacak. Şu an 2 yabancı oyuncuyu denemeye aldık. bugün her ikisi de hazırlık maçında sahada olacak. Diğer yabancı ise önümüzdeki günlerde gelecek”

Hüseyin KÖPRÜLÜ

Süper Lig’in Girne bölgesi takımlarından Türk Ocağı’nda yeni sezon çalışmaları tam hız sürüyor. Bu sezon da genç ve dinamik bir kadro kuran Türk Ocağı son 1 aydır yoğun bir çalışma temposu içersinde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyorlar.

Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut yeni sezonda umutlu ve iddialı bir ekip olduklarını belirterek dinamik bir kadro oluşturduklarını ve bunun avantajlarını kullanarak iddialı bir ekip olacaklarını açıkladı.

“Antrenmanlar son hız devam ediyor”

Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut 3 haftalık süreçte yaklaşık 15 antrenman yaptıklarını belirterek yeni sezondan umutlu olduklarını ifade etti. Dedekorkut şöyle devam etti: “İlk olarak 2 haftalık salon çalışmalarımız olmuştu. Son üç haftadadır sahada hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 15 antrenman yaptık. Antrenmanlarımıza son hız devam ediyoruz. Hemen hemen tam kadro çalışıyoruz. Yeni transferimiz Cenk hafta sonuna doğru olmadı en geç önümüzdeki hafta başında bizimle olacak. Belinde bir spazm gerçekleştirmişti. Onun tedavisi bitiyor.”

“Hazırlık maçlarına çok önem veriyoruz”

Hazırlık maçlarına çok önem verdiklerini kaydeden Ahmet Dedekorkut haftada 2 hazırlık maçı yapacaklarını belirtti. Hazırlık maçları ve kamp programı ile ilgili olarak Dedekorkut şunları söyledi: “Bugün Düzkaya ile Pia Bella Sahası’nda karşılaşılacağız. Cumartesi ise Cihangir Stadı’nda Cihangir’e konuk olacağız. Amacımız her hafta 2 hazırlık maçı yapmak. Takım olarak mutlaka kamp yapacağız. Ancak bu yurt içi mi yurt dışımı henüz kesin değil. Bu konuda çalışmalar devam ediyor.”

“Yabancılarımız yeni olacak”

Gitmek isteyen olursa bu futbolcuların önünü kesmeyeceklerini belirten Dedekorkut, yabancı futbolcu ve transfer konularında son olarak şunları dedi: “Gitmek isteyen olursa gidebilir. Bu durumda da gidenlerin yerini dolduracağız. Yabancı olarak 2 forvet ve 1 orta saha alacağız. Hepsi de yeni isimler olacak. Şu an 2 yabancı oyuncuyu denemeye aldık. Perşembe günü her ikisi de hazırlık maçında sahada olacak. Diğer yabancı ise önümüzdeki günlerde gelecek.”