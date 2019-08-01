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Çifte cinayete 2 kez müebbet

1 Ağustos 2019
polis olay yeri

Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi, dün, 19 Nisan 2018 tarihinde Lefkoşa’nın güneyinde Strovolo’da, Yorgos-Dinas Hacıgeorgiyu çiftinin evlerinde hunharca cinayete kurban gitmeleri davasında yargılanan Loizos Conis’e iki kez müebbet hapis cezası verdi.

Alithia gazetesi “İki Cinayet, Conis’e de İki Kez Müebbet – Kokain Aklımı Aldı” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, cinayetin faili olan Conis’in dün mahkemede çifte cinayeti işlediğini kabul ettiğini ve yaptıklarını da kokaine bağlayarak “kokain aklımı aldı” şeklinde bir ifade kullandığını yazdı.

Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesinin Conis’i iki kez müebbet cezasına çarptırdığını belirten gazete, Conis’e suç ortaklığı yapan üvey kardeşi Lefteris Solomu’nun 6 yıl, Conis’in eski sevgilisi Sara Liams’ın da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ekledi.

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