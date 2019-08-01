15 Futbolcu serbest
Kıbrıs türk Futbol Federasyonu (KTFF) Serbest Transfer hakkı bulunan futbolcular açıkladı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından 1 Temmuz-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında açılan Serbest Transfer müracaatlarının süresi doldu. Buna göre 15 futbolcu Serbest Transfer hakkından yararlanmak için KTFF’ye başvuruda bulundu. Başvuruda bulunan futbolcuları transfer edecek kulüplerin 2 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar; Süper Lig futbolcuları için 35 bin TL, 1.Lig futbolcuları için ise 25 bin TL’lik serbest transfer ücretinin KTFF’ye yatırılması gerektiği hatırlatıldı.
Serbest Transfer hakkı olan futbolcular şöyle:
1-Ünal Kaya Yenicami
2-Saydam Soy Ozanköy
3-Hasan Yanaroğlu Ozanköy
4-Tugay Sezer Yeniboğaziçi
5-Serkan Karaoğlan Gönyeli
6-Salih Say Cihangir
7-Emin Atabek Yenicami
8-Ali Akbulut Gençlik Gücü
9-Mehmedemin İlt Ozanköy
10-Sertaç Özbil Binatlı
11-Yusuf Solak Binatlı
12-Bayram Özgün Merit Alsancak Yeşilova
13-Mehmet Ç. Şimşek Bostancı Bağcıl
14-Mustafa Avcı Türk Ocağı
15-Tansel Ekingen Yenicami