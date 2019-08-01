Spor

15 Futbolcu serbest

Kıbrıs türk Futbol Federasyonu (KTFF) Serbest Transfer hakkı bulunan futbolcular açıkladı

1 Ağustos 2019

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından 1 Temmuz-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında açılan Serbest Transfer müracaatlarının süresi doldu. Buna göre 15 futbolcu Serbest Transfer hakkından yararlanmak için KTFF’ye başvuruda bulundu. Başvuruda bulunan futbolcuları transfer edecek kulüplerin 2 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar; Süper Lig futbolcuları için 35 bin TL, 1.Lig futbolcuları için ise 25 bin TL’lik serbest transfer ücretinin KTFF’ye yatırılması gerektiği hatırlatıldı.

 

Serbest Transfer hakkı olan futbolcular şöyle:

1-Ünal Kaya                                       Yenicami

2-Saydam Soy                                    Ozanköy

3-Hasan Yanaroğlu                             Ozanköy

4-Tugay Sezer                                  Yeniboğaziçi

5-Serkan Karaoğlan                            Gönyeli

6-Salih Say                                         Cihangir

7-Emin Atabek                                    Yenicami

8-Ali Akbulut                                     Gençlik Gücü

9-Mehmedemin İlt                            Ozanköy

10-Sertaç Özbil                                 Binatlı

11-Yusuf Solak                                 Binatlı

12-Bayram Özgün                           Merit Alsancak Yeşilova

13-Mehmet Ç. Şimşek                    Bostancı Bağcıl

14-Mustafa Avcı                              Türk Ocağı

15-Tansel Ekingen                          Yenicami

 

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