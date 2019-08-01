Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından 1 Temmuz-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında açılan Serbest Transfer müracaatlarının süresi doldu. Buna göre 15 futbolcu Serbest Transfer hakkından yararlanmak için KTFF’ye başvuruda bulundu. Başvuruda bulunan futbolcuları transfer edecek kulüplerin 2 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar; Süper Lig futbolcuları için 35 bin TL, 1.Lig futbolcuları için ise 25 bin TL’lik serbest transfer ücretinin KTFF’ye yatırılması gerektiği hatırlatıldı.

Serbest Transfer hakkı olan futbolcular şöyle:

1-Ünal Kaya Yenicami

2-Saydam Soy Ozanköy

3-Hasan Yanaroğlu Ozanköy

4-Tugay Sezer Yeniboğaziçi

5-Serkan Karaoğlan Gönyeli

6-Salih Say Cihangir

7-Emin Atabek Yenicami

8-Ali Akbulut Gençlik Gücü

9-Mehmedemin İlt Ozanköy

10-Sertaç Özbil Binatlı

11-Yusuf Solak Binatlı

12-Bayram Özgün Merit Alsancak Yeşilova

13-Mehmet Ç. Şimşek Bostancı Bağcıl

14-Mustafa Avcı Türk Ocağı

15-Tansel Ekingen Yenicami