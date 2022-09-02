Sertoğlu: Bu anlaşma bir projenin başlangıcıdır

Köklü spor mirasıyla, Türk futboluna verdiği desteği daha da genişleten ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşıyan PUMA, KKTC Milli Futbol Takımı için tasarladığı formaları mağazalarda satışa başladı. Yeni formaların tanıtımı dün akşamki etkinlikle yapılırken, tanıtıldığı geceden ve bugün sabahtan öğlene kadar formalardan yaklaşık 8000 bin adet sipariş verildi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis’in katılımıyla gerçekleşen dün akşamki organizasyonda formaların tanıtımını milli futbolcular Hasan Piro, Serhan Önet, Özlem Yılmaz ve Remzi Betmezoğlu’nun yanı sıra Ali Çetin Amcaoğlu, Hüseyin Amcaoğlu, Tuğra Amcaoğlu ve Osman Yorucu yaptı.

Formanın tasarımı

Fenerbahçe, Manchester City, AC Milan gibi Avrupa’nın dev kulüplerinin yanı sıra İtalya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya gibi Milli Takımların forma tasarımını yapan global tasarım ekibi tarafından KKTC Milli Futbol Takımı için hazırladığı formalar, kırmızı ve beyaz olarak iki ayrı modelden oluşuyor.

Türkiye’de üretilen formaların ön tarafında yer alan siyah şerit dikkat çekiyor. Bu şeritler; Kıbrıs şehitlerine saygı duruşunu simgeliyor. Formanın sırt kısmında bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi armasında yer alan barış güvercini ve ağzındaki zeytin dalı ise, “Kıbrıs Türk tarafının duruşunun göstergesi” olarak niteleniyor.

Formanın kumaşı

KKTC Milli Futbol Takımı için PUMA’nın hazırladığı formalar nemi ciltten uzaklaştıran ve maç boyunca kuru ve rahat kalmaya yardımcı olan benzersiz dryCELL teknolojisini içeriyor. Formaların yapımında kullanılan %100 geri dönüştürülmüş polyester materyal markanın çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularına verdiği önemi vurgularken, aynı zamanda oyunculara üstün uyum ve hareket kabiliyeti sağlıyor.

Satışlar

Formaların tanıtım gecesinden yapılan açıklamalarda Türkiye’de Fenerium mağazası, yine Türkiye’de Adıyaman futbol kulübü, KKTC Eğitim Bakanlığı, KKTC Kulüpler Birliği gibi kurumlar toplu siparişler verirken, bugün de Kemaler mağazalarında yapılan satışlarla yaklaşık 8 bin adet formanın siparişi ve satışı gerçekleştirildi bile.

Formalara özellikle yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler de ilgi gösterdi.

Sertoğlu: bu bir projedir

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu dün gece gerçekleşen etkinliğin ardından bütün Ahmet Özsoy ile yaptığı konuşmada anlaşmanın bir ilk olduğunu ve bundan herkesin gurur duyması gerektiğini belirterek, Puma Türkiye CEO’su Kıbrıslı Türk Taner Seyis’e birkez daha teşekkür etti.

Sertoğlu bu anlaşmada formaların satış miktarlarını normal forma fiyatlarından daha ucuz tuttuklarını ve kendilerinin maddi bir kazanç elde etmek hedefinde değil, bunun reklam ve tanıtımını yaparak, hedeflenen satış rakamlarını gerçekleştirip listeye girerek, ilerleyen yıllarda çok büyük gelir getirici anlaşmaların yapılabilmesinin yolunu açmak düşüncesi ile projeye başladıklarını vurguladı.

“Bu anlaşma bir projenin başlangıcıdır. Ülkemize ve tüm Kıbrıslı Türklere hayırlı olsun” diyerek sözlerini tamamladı.