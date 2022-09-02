Bulgaristan’da erken genel seçim için kampanyalar başladı

Yaklaşık bir milyon Türk ve Müslümanın yaşadığı yaklaşık 6,5 milyonluk ülkede seçimlere 22 siyasi parti ile 6 koalisyon katılacak.

Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) yurt içinde 9 bin 400, yurt dışında ise 290 yerde oy verme sürecinin makine ile yapılacağını bildirdi. Yurt dışında toplam 800 noktada oy kullanılabilecek.

Kısa ömürlü 47. Parlamento’nun seçim yasasında değişiklikler yapmaması nedeniyle, seçim kampanyalarında sadece ülkenin resmi dili olan Bulgarca kullanılması zorunlu olacak.

Seçim kampanyası 30 Eylül’de sona erecek, siyasi propagandanın yasak olacağı ve “düşünme günü” olarak ilan edilen 1 Ekim’den sonra 2 Ekim’de vatandaşlar sandık başına gidecek.

Ülkedeki siyasi güçlerin etkisinin dağılımı

Seçim kampanyasının başında yapılan anketler, Bulgaristan’ın 48. Parlamentosu’na yüzde 4’lük giriş barajını en az 6 siyasi gücün geçebileceğini gösterdi.

Seçimlerde en çok oyu, ülkeyi geçen yıla dek kısa aralıklarla 12 yıl yöneten eski Başbakan Boyko Borisov’un Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin alması bekleniyor. GERB, “Kaostan daha güçlüyüz” sloganı ile seçime giriyor.

“İşimizi bitirelim” sloganını kullanan, 26 Haziran’da istifa etmiş olan eski Başbakan Kiril Petkov’un eş başkanı olduğu Değişime Devam (PP) partisi, anketlere göre, parlamentoda ikinci sırada yer alacak.

Parlamentoya giriş şansına sahip diğer güçler arasındaki Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi “Sosyal ve güvenilir bir devlet için”, Demokratik Bulgaristan (DB) “Sağduyuya güven” ve Rusya yanlısı eski Savunma Bakanı Stefan Yanev’in Bulgar Yükselişi (BV) ise “Yükseliş, Bulgaristan” sloganını belirledi.

Seçimde parlamentonun 3’üncü büyük siyasi gücü konumuna yükselmesi beklenen, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi kampanya programı ve sloganını hala açıklamadı.

Bulgaristan’da 2021’de 3 kez genel seçim yapıldı.