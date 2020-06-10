Sertaç Bozatlı “Spor Zamanı” canlı yayınında

Başbakan Ersin Tatar’ın talimatı ile oluşturulan Spor İhtisas Komisyonu’nun başkanlığına getirilen Sertaç Bozatlı yarın saat 11’de Havadis Spor Müdürü Ahmet Özsoy’un canlı yayın konuğu olacak.

Havadis web TV’de yayınlanan ve Kıbrıs Objektif facebook sayfasından da ortak yayınlanan Spor Zamanı programında komisyon çalışmaları ve planları konuşulacak. Ayni zamanda Spor Dairesi Dış ilişkiler Amiri olan Sertaç Bozatlı ile spor federasyonları ve olimpiyat komitesi konusunda da değerlendirmeler yapılacak.