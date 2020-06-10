Dünya

İngiltere’de çok sayıda yaşlı evlerinde tek başına öldü

10 Haziran 2020
İngiltere


İngiltere’de koronavirüs salgını sırasında çok sayıda yaşlının evlerinde tek başına öldüğü ve bazılarının cesetlerinin iki hafta sonra bulunduğu ortaya çıktı.

Guardian gazetesinin haberine göre, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 700 kişinin evlerinde öldüğü belirlendi.

Evlerinde aileleriyle ya da tek başına yaşarken hayatlarını kaybeden bu kişilerden kaçının cesetlerinin sonradan bulunduğu bilinmiyor.

Fakat, koronavirüs ölümlerini araştırmak için Pataloglar Birliği (Royal College of Pathalogists) bünyesinde oluşturulan komisyonunun başkanı Dr. Mike Osborn, çok sayıda bu tür vakayla karşılaştıklarını belirterek “Öldükleri bir-iki hafta sonra anlaşılan ve cesetleri çürümeye başlayan insanlar var” dedi.

Dr. Osborn, çürüyen cesetlerde ölüm nedenini belirlemenin güç olduğunu ancak yine de bu kişilerin Covid-19’dan öldüklerini tespit edebildiklerini söyledi.


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