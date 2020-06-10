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Baf’ta Bradi Başkan

10 Haziran 2020
Ahmet Ertay


Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nda başkanlık seçimli genel kurul gerçekleşti. Az önce biten genel kurulda tek aday olan Ahmet Ertay (Bradi) başkan seçildi.

Kulüp lokalinde ve kalabalık katılımla gerçekleşen genel kurulda divan başkanlığını Abdullah Cangil, yardımcılıklarını ise Ali Volkan, Cemal Serdar yaptı.

Açılışın ardından Erhan Arıkan başkanlığındaki yönetimin faaliyet ve mali raporu üyelerin onayına sunuldu. Zaman zaman gerginlik yaşanan genel kurulda Erhan Arıkan başkanlığındaki faaliyet ve mali rapor üyelerden onay aldı.

Daha sonra tek aday olan Ahmet Ertay (Bradi) başkanlık için üyelerin onayını aldı ve Ülkü Yurdu’nun yeni başkanı oldu.


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