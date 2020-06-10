BasketbolSporSürmanşet

Basketbol Federasyonu ligleri şampiyonsuz tescil etti

10 Haziran 2020
KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu


KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu bu akşam (10 Haziran Çarşamba) gerçekleştirdiği toplantının ardından liglerin şampiyon ve derecelendirme ilan edilmeden mevcut hali ile tescil edilmesi kararını üretti.

KKTC Basketbol Federasyonu

COVID-19 nedeni ile tamamlanamayan liglerin ne olacağıyla ilgili yapılan toplantının ardından alınan karar 9 madde ile açıklandı. Açıklamada “herhangi bir ligde şampiyon veya derecelendirme ilan edilmeden mevcut durumu ile tescil edilmesi ve yeni döneme başlanması kararı alınmıştır” denildi.

Federasyonun açıkladığı 9 madde şu şekilde:

1- 2019-2020 tüm ligler için sezon planlamamızın büyük oranda olumsuz etkilenmesi

2- Özellikle dünyaya paralel yakın coğrafyadaki ülkelerde sezonların sonlandırılması

3- Yakın tarihte açılması planlanan uçuşlar ve yeni dönemdeki nüfus hareketliliği nedeniyle pandemi riskinin olasılık durumu

4- Kulüplerimizin yeni sezona daha sağlıklı ve ekonomik olarak planlı bir şekilde girebilmelerine olanak sağlamak düşüncesi

5- Yaz döneminde maçlarımızın oynanma ihtimaline karşı salonların iklimlendirme ve havalandırma yönünden sayı ve teknolojik olarak yetersizlikleri

6- Takımlarda yer alan oyuncuların çok uzun süreli antrenmansızlık sonrası sakatlık riskinin yüksek olması

7- Özellikle transfer döneminin Eylül ayında olması nedeniyle takım planlamaları konusunda yaşanacak sıkıntılar

8- Eylül ayındaki olağan seçimli genel kurul olması nedeniyle planlamada yaşanacak olumsuzluklar

9- 2020-21 sezonunun olumsuz etkilenmesini engellemek


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Başbakan, basın mensuplarına saldırıyı kınadı…

Başbakan, basın mensuplarına saldırıyı kınadı…

11 Haziran 2020
Photo of Oğuz: Domatesin bol olduğu zaman salça yapılması ve depolanması için bir merkeze ihtiyaç var

Oğuz: Domatesin bol olduğu zaman salça yapılması ve depolanması için bir merkeze ihtiyaç var

11 Haziran 2020
Photo of Akansoy: Sistemin tam bir gözetim sistemine dönüştürülmesi kabul edilemez

Akansoy: Sistemin tam bir gözetim sistemine dönüştürülmesi kabul edilemez

11 Haziran 2020
Photo of Şahali: Sertifikaları yok, ülkeye girişte sağlık kontrollerinin yapılmadı

Şahali: Sertifikaları yok, ülkeye girişte sağlık kontrollerinin yapılmadı

11 Haziran 2020
Photo of Başaran Spor Salonu basketbola kazandırılıyor

Başaran Spor Salonu basketbola kazandırılıyor

11 Haziran 2020
Photo of İskele Belediyesi tedbiri elden bırakmmıyor

İskele Belediyesi tedbiri elden bırakmmıyor

11 Haziran 2020
Photo of Dolarda artış hız kazandı

Dolarda artış hız kazandı

11 Haziran 2020
Photo of Nijer’de ‘Beşiktaş köyü’

Nijer’de ‘Beşiktaş köyü’

11 Haziran 2020
Photo of Atatürk Stadı yedek kulübeleri yenilendi

Atatürk Stadı yedek kulübeleri yenilendi

11 Haziran 2020
Photo of Akıncı lise öğrencisi Besimler’i kabul etti

Akıncı lise öğrencisi Besimler’i kabul etti

11 Haziran 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı