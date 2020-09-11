Spor

Şerifoğlu sporun ve futbolun durdurulmasına karşı çıktı

11 Eylül 2020

Ülkemizin en tecrübeli spor eğitimcilerinden olan, öğretmen ve futbol teknik adamı Eralp Şerifoğlu, sporun ve futbolun durdurulmasına karşı çıktı.

Şerifoğlu doğru planlama için futbol ailesinin bir çalışma içerisine girmesi gerektiğini, futbolumuzun da temelde, bir ekonomik, sosyal, kültürel değeri ve yapısı olduğunu ve bunun sıfırlanması durumunda Futbolumuzun yeniden ayağa kalkması sandığımızdan çok zor olabileceğine dikkat çekti. Şerifoğlu’nun yorumunun tamamı şöyle:

”Değerli Antrenör Arkadaşlarım. Sağlık tartışmasız her şeyden önemli. Dünyada ve ülkemizde pandemiyi önlemek için alınan kararlara hepimiz uymak zorundayız. Ülkemizde Alınan son kararlarda; Kapalı spor salonlarında kurallar çerçevesinde spor yapmanın serbest olduğunu görüyoruz. Peki biz de belirlenecek kurallar çerçevesinde 1 Ekim tarihine kadar takımlarımızla ”Temassız Antrenmanlar” yapamaz mıyız?”

 

“FUTBOLUN YENİDEN AYAĞA KALKMASI ÇOK ZOR OLABİLİR”

 

“1 Ekim tarihinde günlük pozitif vakalar azalırsa, liglerimiz ne zaman başlayacak? Vakalar azalmaz, süreç uzarsa liglerimiz oynanabilecek mi? Liglerimizin başlayabilmesi için en son tarih nedir?

Liglerimiz oynanacaksa belki çok sorun yaşamaz, sıkıntıları süreç içerisinde aşarız. Fakat oynanamazsa; Kulüplerimizin, diğer kulüplerle, kurumlarla, futbolcularımız ve bizlerle yaptığı sözleşmeler, transfer anlaşmaları, yapılan ödemeler, verilen çeklerin akıbeti ne olur?

Futbolun durması, liglerimizin oynanmaması futbolun bütün paydaşlarını olumsuz etkileyeceği gerçeği de ortadadır. Futbolumuzun da temelde, bir ekonomik, sosyal, kültürel değeri ve yapısı var. Bu sıfırlanırsa Futbolumuzun yeniden ayağa kalkması sandığımızdan çok zor olabilir.”

 

“FUTBOL AİLESİ ÇALIŞMA İÇERİSİNE GİRMELİ”

 

“Biliyorum bunlar zor sorular. Neticede sosyal medyada tartışmak, eleştirmek yerine; Federasyonumuzun önderliğinde futbolumuzun geleceğini netleştirmek adına en kısa zamanda Kulüpler, antrenörler, futbolcular, spor basını, spor dairesi ve siyasi erkin de dahil olacağı “Futbol Ailesinin” bir çalışma içerisine girmesi gerekliliğine inanırım.

Farklı düşünce ve öneriler ışığında ortaya hepimizin ortak değeri olan planları oluşturmalıyız. Futbol yaşamımızın en önemli parçalarından bir tanesi. Sevdamız. Futbolumuzun yaşaması için birbirimize destek olmamız, hepimizin görevidir. Saygılar.”


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