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KTAMS’ın eylemi sürüyor

11 Eylül 2020
Güven Bengihan
Güven Bengihan

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), eylemlerini bugün de sürdürme kararı aldı. Buna göre Sendika,  08:00 – 14:30 saatleri arasında Sağlık hizmetleri dışındaki tüm işyerlerinde grev uygulayacak. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, rotasyon usulü çalışma talebine hükümetten resmi bir talep gelmemesi üzerine bugün başlatılan uyarı grevine, Sağlık hizmetleri dışındaki tüm iş yerlerinde  bugün de devam edileceğini açıkladı. Sendika Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizdeki bulaşın daha fazla yayılmaması adına kamu ve özel sektör çalışanları için sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak rotasyon usulü ile çalışma sisteminin uygulanması talebimize, UBP-HP Hükümeti’nden resmi bir yanıt gelmemesi üzerine Sendikamız  08:00 – 14:30 saatleri arasında Sağlık hizmetleri dışındaki tüm işyerlerinde greve devam edecektir” denildi.


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