Spor

Hentbolda online hakem kursu yapıldı

11 Eylül 2020

KKTC Hentbol Federasyonu 2020-2021 sezonu aday hakem kursunu internet üzerinden gerçekleştirdi. Federasyon Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ediz Arıkan tarafından verilen aday hakem kursu 3 gün sürdü.

Online olarak düzenlenen ve 8-9-10 Eylül tarihlerinde zoom programı üzerinden gerçekleşen KTHF MHK 2020 -21 sezonu Aday Hakem Kursu’nun tamamlanmasının ardından sıra sınava geldi.

Toplam 11 kişinin katıldığı kursla ilgili yapılacak sınavın tarihi federasyon tarafından duyurulacak ve sınavda başarılı olanlara daha sonra belgeleri takdim edilecek.


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