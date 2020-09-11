Hentbolda online hakem kursu yapıldı

KKTC Hentbol Federasyonu 2020-2021 sezonu aday hakem kursunu internet üzerinden gerçekleştirdi. Federasyon Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ediz Arıkan tarafından verilen aday hakem kursu 3 gün sürdü.

Online olarak düzenlenen ve 8-9-10 Eylül tarihlerinde zoom programı üzerinden gerçekleşen KTHF MHK 2020 -21 sezonu Aday Hakem Kursu’nun tamamlanmasının ardından sıra sınava geldi.

Toplam 11 kişinin katıldığı kursla ilgili yapılacak sınavın tarihi federasyon tarafından duyurulacak ve sınavda başarılı olanlara daha sonra belgeleri takdim edilecek.