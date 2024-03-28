Serdinç Maypa tutuklandı, ofisinde ve evinde arama yapılıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 28, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Serdinç Maypa tutuklandı, ofisinde ve evinde arama yapılıyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Sosyal medya üzerinden yayın yapan yurttaş gazeteci Serdinç Maypa polis tarafından tutuklandı. Evinden polis eşliğinde alınan Maypa’nın ofisinde ve evinde polis araması devam ediyor.

Maypa’nın “Özel hayatın gizliliğini ihlal etme, kişisel bilgileri ifşa etme ve dijital bilgilere erişme” suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.


Polis Basın Subaylığı henüz Serdinç Maypa ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

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Tags:Serdinç Maypa
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