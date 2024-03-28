Güzelyurt'a bağlı bazı bölgelerde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 28, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Güzelyurt’a bağlı bazı bölgelerde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Güzelyurt’ta orta ve yüksek gerilim elektrik şebekesindeki bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile 14.00 saatleri arasında 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, kesintiden, Gürpınar, Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler, Mevlevi, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Yenikent Vedat Benzinci’nin güneyinin etkileneceği belirtildi.


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Tags:Elektrik kesintisi
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