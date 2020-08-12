Kıbrıs

Serdar Denktaş KTAMS’ı ziyaret etti

12 Ağustos 2020
Denktaş KTAMS

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, devletin tepesindeki kurumların “birbiri ile kavgalı ve rol kapma yarışında” olduğunu savunarak, “bu dağınıklığı düzeltmek için” yola koyulduğunu belirtti.

Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nı (KTAMS) ziyaret ederek, sendika başkanı Güven Bengihan ve yönetim kurulu üyeleri ile biraraya geldi.

Denktaş,  ilk kez bu kadar fazla sayıda aday olan bir seçim atmosferi yaşandığına değinerek, ülke durumuna baktığında Cumhurbaşkanı ile hükümetin kavgalı, pandemi döneminde her türlü kolaylığı gösteren muhalefet  ve sivil toplum örgütleri ile de hükümetin eksik diyaloğunu gözlemledikten sonra aday olmaya karar verdiğini söyledi.

Pandemi döneminin başında kendiliğinden ortaya çıkan birlik ve beraberliğin bu nedenlerle kısa sürede ortadan kaybolduğuna işaret eden Denktaş, hükümetin verdiği karar yanlış olsa bile arkasında durmadığını ve topluma bir çok şeyi izah edemediğini ileri sürdü.

Amacının bu dağınıklığı toparlamak olduğunu ifade eden Denktaş, devletin tepesindeki kurumların kavga ederek, rol kapma yarışı ile değil tam aksine birbiri ile iyi anlaşabilen bir yaklaşımla çok daha farklı bir noktaya ulaşılabileceğini söyledi.

Gerek iç sorunlarda, gerekse Kıbrıs sorununda herkesin meseleleri bir taraftan çekmesi halinde bir yere varılmasının mümkün olmadığına değinen Denktaş, bütün siyasi hayatı boyunca tüm siyasi düşüncelere açık olan tavrını Cumhurbaşkanlığı makamında da aynı şekilde sergileyeceğini ifade etti.

5 yıllık sürede “İki toplumlu, iki kesimli Federasyon sağlayacağım” ya da “KKTC’yi tanıtacağım” iddiasıyla yola çıkmadığına işaret eden Denktaş, uluslararası bir sorun olan Kıbrıs sorununun sadece  Kıbrıs Türkünün istemiyle bir sonuca varamayacağını belirtti.

Yaşanan pandemi sürecine de değinen Denktaş, alınan kararlarda vatandaşa güven verilmesi gerektiğini, ancak hükümetin attığı adımlar ve kararların yurttaşda güven duygusu yaratmadığına değindi.

 


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