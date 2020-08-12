Kıbrıs

Müzik izni olmayan club hakkında mahkemeden ara emri

12 Ağustos 2020
Karaoğlanoğlu İnisiyatifi

Karaoğlanoğlu İnisiyatifi, müzik izni olmamasına rağmen 04:00’e kadar açık hava diskosu olarak faaliyet gösteren club hakkında ara emri aldı.

Karaoğlanoğlu’nda, yasal müzik izni olmamasına rağmen 04:00’e kadar açık hava diskosu olarak faaliyet gösteren ve bölge halkının yoğun şikayetlerine konu olan, Musmer Trading Ltd tarafından işletilen “Club Q” isimli eğlence mekanı hakkında, mahalle halkının başvurusu üzerine tek taraflı ara emri verildi.

Girne Kaza Mahkemesi’nce verilen karar gereğince Club Q isimli işletme gece saat 01:00’den itibaren müzik yapmaktan men edildi.

Söz konusu club daha önce de bölge halkının, çevreye verdiği yoğun rahatsızlığa rağmen ilgili makamların başvurulara kayıtsız kaldıkları şikayetiyle gündeme gelmişti.

 


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