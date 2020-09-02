Denktaş: Bölgesel barış için son derce yanlış bir karar

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Amerika Birleşik Devletleri’nin 33 yıldan sonra “Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunu kaldırdığını açıklamasının” gerek Kıbrıs sorunu gerekse bölge barışı açısında son derece yanlış bir karar olduğunu vurguladı.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Amerika Birleşik Devletleri’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin açıklama yaptı.

Denktaş, açıklamasında şunları kaydetti:

“Amerika Birleşik Devletleri’nin 33 yıldan sonra Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunu kaldırdığını açıklaması gerek Kıbrıs sorunu gerekse de bölge barışı açısında son derece yanlış bir karardır.

Bu kararın alınma tarihi olarak 1 Eylül Dünya Barış Günü’nün seçilmesi de barışa değil bizzat gerginliğe hizmet eden bir anlayıştadır.

ABD’nin aldığı bu karar bölgede var olan istikrarsızlığa daha da hız katarken, bölgesel barış arayışı için de tam anlamıyla bir darbe olmuştur.

Alınan karar her ne kadar 1 yıllık süreyi kapsıyorsa da bunun Kıbrıs sorununun çözümüne hizmet etmeyeceği aksine daha da karmaşık bir hale getireceği de muhakkaktır.

ABD yönetiminin aldığı bu karardan bir an önce geri adım atmasını temenni eder, bölgede zaten gergin olan ortamın tansiyonunun tez zamanda düşürülmesini dilerim.”