Şerbetli fıstıklı kadayıf tarifi

Yaşadığımız korona virüs pandemisiyle izolasyonlar tüm dünyayı ve biz Kıbrıslıları evlerimize kilitledi. Restoranların kapanmasıyla ülkemiz insanı ev yemeklerine, yerli ve yabancı tariflere yöneldi. Ramazan ayı ve oruç vesilesiyle yemek alışkanlıklarımızın tamamen değiştiği bu mübarek ayda, ruhen, bedenen tahammül ve sabırla yoğurduğumuz nefsimizi iftar sonrası bir nebze şımartmanın en lezzetli yolu hiç şüphesiz özenle hazırlanmış iftar tatlıları…

Kadayıfları, birbirine yapışmaması ve tel tel ayrılması için keskin bir bıçak yardımıyla üç, dört eşit parçaya bölün. Tel tel açıp, dittikten sonra kullanın.Arzuya göre önceden derin dondurucuda kapalı bir kapta beklettiğiniz kadayıfları kırarak kullanın.Fırından çıkan sıcak kadayıfı 2-3 dakika kadar dinlendirdikten sonra üzerine soğuk şerbet gezdirin.Her iki tarafının eşit derecede pişmesi için; pişirme işleminin sonuna doğru ters çevirdiğiniz kadayıfı aynı tepside 10 dakika daha pişirin.