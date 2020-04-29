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Starlink uydu serisi ülkemizden görüldü

29 Nisan 2020
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan

Ünlü iş insanı Elon Musk’ın hızlı internet amacıyla inşa edilen bir uydu takımyıldızı olan “Starlink”e ait olduğu söylenen uydu serisi Kıbrıs’tan görüldü. Uydu serisinin görüntüleri bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Amerikan uzay taşımacılığı ve uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takım yıldızı olan Starlink, Kıbrıs’ın birçok noktasından görüldü.

Bu görsel şöleni, tüm dünyayla birlikte, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da takip etti.

Atakan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden, uydu serisinin, Kıbrıs üzerinden geçtiği sıradaki görüntülerini paylaştı.

Bakan Atakan fotoğrafın üzerine ” Elon Musk’ın uzaya gönderdiği ‘Starlink’ uydu serisi Adamızın üzerinden geçerken bir an “aman” dedirtse de, bu görsel şölen aslında türümüzün ortak sorunlar karşısında kenetlenerek neler başarabileceğini de hatırlatmakta… Yarın Saat 20.34 sularında yeniden gökteki bu şöleni gözlemleyeceğiz. Korkuyla değil, umutla bakalım…” notunu düştü.



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