Sennaroğlu: Belediyemiz haklı bulundu

Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Ahmet Sennaroğlu, KIB-TEK ve El-Sen’e belediye tarafından 1 Milyon TL değerinde tazminat davası açılacağını söyledi.

Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Ahmet Sennaroğlu belediyenn elektriklerinin kesilmesi konusunu mahkemeye taşıdıklarını, mahkemenin de kesilen elektrik akımlarının geri bağlanması yönünde karar ürettiğini açıkladı.

Açıklama şöyle:.

BELEDİYEMİZ HAKLI BULUNDU ❗

Büyükkonuk Belediyesi, EL-SEN’in Belediyeye ait su kuyularının, Büyükkonuk Belediye binasının ve The Pine View sosyal tesislerinin yasal bir şekilde olmadan elektriklerinin kesilmesi sonucu Belediyemiz yasal yollarla Mahkemeye başvurdu.

Mahkeme, hem KIB-TEK, hem de sendikaya, kesilen elektrik akımlarının geri bağlanması yönünde karar üretti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) borçları nedeniyle Büyükkonuk Belediyesi su kuyularının, Belediye binasının ve The Pine View sosyal tesislerinin elektriklerini kesmesinin ardından Büyükkonuk Belediyesi ara emir alınması için Mahkemeye başvuruda bulunarak, Belediye Avukatının hazırladığı dosyayı mahkemeye sundu.

Mahkeme “tek taraflı ara emriyle Büyükkonuk Belediyesi’nin ciddi dava sebepleri olduğuna bulgu yaparak, hem KIB-TEK hem de sendikaya kesilen elektrik akımlarının geri bağlanmasına emir verdi.

Belediyemizin bu gecen süre zarfında yaşadığı mağduriyetten dolayı elektriksiz kalıp belde halkına hizmet veremediği ve bölge halkının susuz kalması sonucu yaşanan mağduriyetlerden ve zarar ziyandan dolayı KIB-TEK ve Sendikaya Belediyemiz tarafından 1 Milyon TL değerinde tazminat davası açılacağı bildirildi.

Ahmet SENNAROĞLU

Belediye Başkanı